The Hill раскрыла, как Трамп «остудил пыл» Украины на встрече в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп «остудил пыл» Украины относительно получения крылатых ракет Tomahawk, отказав Киеву в их поставках. Об этом сообщает издание The Hill.
Как отмечает газета, Трамп отклонил предложение Украины о приобретении ракет Tomahawk, пояснив, что Вашингтону «нелегко» поставлять такие боеприпасы.
Президент США также выразил надежду, что «они не понадобятся».
Со своей стороны Владимир Зеленский подтвердил, что не получил однозначного ответа по вопросу поставок Tomahawk, добавив, что тема продолжает прорабатываться. По оценке издания, решение американского лидера существенно снизило вероятность передачи Киеву этих ракет.
