На данный момент между Москвой и Дамаском нет новых соглашений. Сейчас стороны обсуждают пересмотр прежних договоренностей как основной пункт межгосударственного диалога. Об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибан.
«На данный момент нет соглашений. Мы пока не достигли соглашений. Основной пункт любого диалога с российской стороной — пересмотр прежних соглашений», — сказал глава сирийского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Al Ekhbariya.
Асаад аш-Шибани также отметил, что одним из пунктов переговоров являются российские военные базы на территории Сирии.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Сирия желает оставить на своей территории российские военные базы, которые расположены в Тартусе и Хмеймиме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, эти точки могут переквалифицировать в гуманитарные хабы.
Напомним, в минувшую среду, 15 октября, президент России Владимир Путин провел переговоры с сирийским лидеомр на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Кремле. Главы государства обсуждали двусторонние отношения и сотрудничество между Москвой и Дамаском. Встреча проходила в рамках официального визита сирийского лидера в Москву.
В ходе встречи российский лидер подчеркнул дружеский характер отношений между Москвой и Дамаском. По словам Путина, между Россией и Сирией сложились особые связи, которые развиваются уже более 80 лет. Дипломатические отношения были установлены в 1944 году и с тех пор взаимодействие всегда строилось на принципах дружбы и уважения.
Временный сирийский президент, в свою очередь, заявил, что о многочисленных достижениях, которые удалось достичь благодаря поддержке России в различных сферах, отметив важность стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества.
Незадолго до этого Аш-Шараа заявил, что Сирия стремится поддерживать и сохранять тесные исторические связи с Россией, подчеркнув, что Дамаск смог построить хорошие отношения с Вашингтоном и западными странами, а также сохранить спокойные отношения с Москвой.