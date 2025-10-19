В МИД Сирии заявили о пересмотре прежних соглашений с Россией: подробнее

В ходе встречи российский лидер подчеркнул дружеский характер отношений между Москвой и Дамаском. По словам Путина, между Россией и Сирией сложились особые связи, которые развиваются уже более 80 лет. Дипломатические отношения были установлены в 1944 году и с тех пор взаимодействие всегда строилось на принципах дружбы и уважения.