Российские БПЛА поразили солдат и технику ВСУ в ДНР и Харьковской области

Российские военные с помощью беспилотников поразили боевую технику и личный состав ВСУ в ДНР и Харьковской области Украины, сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что под Харьковом отработали операторы FPV-дронов 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», ликвидировав технику и украинских солдат (количество не назвали).
На донецкой территории, под Красноармейском, успешное выполнение задач продемонстрировали соединения спецназначения группировки войск «Центр», ударив FPV-дронами по украинским пикапам с расчетами БПЛА, бронетехнике с группами десанта и танкам на замаскированных позициях, рассказало министерство.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области Украины российские бойцы ликвидировали стартовую позицию реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и до взвода личного состава ВСУ.