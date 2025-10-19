Шварценеггер предложил свою стратегию сохранения демократии в США

Экс-губернатор Калифорнии, голливудский актер Арнольд Шварценеггер предложил план по «сохранению демократии в США». Предложенный «акт» связан с днем выборов. Об этом он рассказал в вечернем телешоу «В настоящее время с Биллом Маром» на YouTube.
«Метод, который я предлагаю для сохранения демократии, — это внести предложение, такое как, к примеру, акт о сохранении демократии. Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным», — сказал экс-глава Калифорнии.
Шварценеггер также заявил о необходимости создания честной комиссии по избирательным округам и введения идентификационной карты избирателя. Как он отметил, такие системы уже успешно работают в европейских странах.
Ранее Шварценеггер рассказывал о том, как мог бы стать главой Белого дома, и о своей уверенности, что за него проголосовало бы большинство американцев. Однако сделать он этого не может, потому что, по американской конституции, кандидат должен быть рожден на территории США.