AP: украинцы недовольны результатами встречи Трампа и Зеленского

Как заявил украинский военнослужащий Роман Винниченко в интервью агентству AP, Украина не получит от США ракеты Tomahawk.

Источник: Аргументы и факты

Значительное число граждан Украины выразили недовольство итогами переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Как сообщает агентство Associated Press, украинцев огорчило отсутствие прогресса в вопросе поставок ракет Tomahawk для ВСУ после вашингтонской встречи.

«Зеленский уехал ни с чем — результат, который огорчил, но не удивил украинцев», — говорится в материале AP.

Как заявил украинский военнослужащий Роман Винниченко в интервью агентству, перспектива получения этих ракет представляет собой «политическую игру». По его оценке, Украина все же не получит запрашиваемое вооружение.

Ранее Владимир Зеленский констатировал отсутствие четкого ответа от американского президента по вопросу поставок Tomahawk. Средства массовой информации США, в свою очередь, охарактеризовали переговоры как сложные, отметив жесткую позицию, занятую Трампом во время встречи.

