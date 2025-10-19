Во Франции рассказали, как Трамп унизил Зеленского на встрече в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения перспектив строительства тоннеля под Беринговым проливом между США и Россией позволил себе ироничные высказывания в адрес Владимира Зеленского и сторонников продолжения конфликта на Украине. Такое наблюдение высказал председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По словам политика, Трамп неожиданно обратился к Зеленскому с вопросом о его отношении к данному проекту, на который украинский лидер отреагировал с заметным негативом.
Филиппо охарактеризовал эту ситуацию как насмешку американского президента над приверженцами военного пути решения украинского кризиса и лично над Зеленским.
Ранее сообщалось, что журналист высмеял Зеленского за критику тоннеля на Аляску.
