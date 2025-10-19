Председатель ЦИК Карпенко сказал, что примут на ВНС в декабре 2025

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сказал о том, как итоги второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, а оно пройдет 18−19 декабря, повлияют на избирательный цикл 2029−2030, сообщает БелТА.
По словам Игоря Карпенко, среди решений ВНС будет программа социально-экономического развития Беларуси на предстоящие пять лет, которая даст ориентиры для развития на всех уровнях от госорганов до трудовых коллективов.
Игорь Карпенко отметил, что устойчивая экономика — фундамент стабильности и прочности государства. ЦИК готовится к следующему избирательному циклу 2029−2030. А стабильная ситуация в стране — это возможность провести выборы спокойно, в условиях мира, прогресса и развития.
