Минобороны предупреждает о проведении учений: возможны передвижения военной техники

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. На полигонах Национальной армии Молдовы пройдут многонациональные учения Joint Combined Exchange Training-2025 (JCET-2025) с участием молдавских и румынских военнослужащих, сообщает Министерство обороны.
По информации ведомства, маневры будут проходить с 20 по 31 октября. В программе — стрельбы из различных видов пехотного оружия, тренировки физической выносливости и выработка навыков командования, военно-медицинская подготовка.
Кроме того военнослужащие проведут тренировочные полеты с десантированием. Будут отрабатываться прыжки с использованием троса, которые не требуют отделения от самолета, а также прыжки в свободном падении с использованием парашютных комплексов MC-6/T11R, Safire и Sigma.
Учения проводятся согласно Плану подготовки на 2025 год, уточнили в минобороны.
Кроме того в министерстве предупредили население о том, что во время маневров возможны передвижения военной техники между воинскими частями и учебными центрами.
Напомним, это уже вторые плановые учения JCET-2025 в этом году. Первый этап проходил в апреле с участием военных подразделений из Румынии и США. Молдавские военные принимают участие в JCET с 2009 года.