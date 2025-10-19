Минобороны предупреждает о проведении учений: возможны передвижения военной техники

Кроме того военнослужащие проведут тренировочные полеты с десантированием. Будут отрабатываться прыжки с использованием троса, которые не требуют отделения от самолета, а также прыжки в свободном падении с использованием парашютных комплексов MC-6/T11R, Safire и Sigma.