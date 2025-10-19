Ричмонд
Минобороны предупреждает о проведении учений: возможны передвижения военной техники

Очередные плановые совместные учения Нацармий Молдовы и Румынии пройдут в конце октября.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. На полигонах Национальной армии Молдовы пройдут многонациональные учения Joint Combined Exchange Training-2025 (JCET-2025) с участием молдавских и румынских военнослужащих, сообщает Министерство обороны.

По информации ведомства, маневры будут проходить с 20 по 31 октября. В программе — стрельбы из различных видов пехотного оружия, тренировки физической выносливости и выработка навыков командования, военно-медицинская подготовка.

Кроме того военнослужащие проведут тренировочные полеты с десантированием. Будут отрабатываться прыжки с использованием троса, которые не требуют отделения от самолета, а также прыжки в свободном падении с использованием парашютных комплексов MC-6/T11R, Safire и Sigma.

Учения проводятся согласно Плану подготовки на 2025 год, уточнили в минобороны.

Кроме того в министерстве предупредили население о том, что во время маневров возможны передвижения военной техники между воинскими частями и учебными центрами.

Напомним, это уже вторые плановые учения JCET-2025 в этом году. Первый этап проходил в апреле с участием военных подразделений из Румынии и США. Молдавские военные принимают участие в JCET с 2009 года.