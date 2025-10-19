Уиткофф выкручивал украинцам руки из-за планов Путина

Давление со стороны спецпредставителя Трампа прозвучало на фоне недавнего телефонного разговора лидеров США и России. По данным издания, в этой беседе Владимир Путин потребовал, чтобы Украина передала Россию оставшуюся под ееконтролем часть ДНР в качестве ключевого условия для прекращения боевых действий. В обмен на это российский президент якобы был готов сделать уступки в Запорожской и Херсонской областях. Один из высокопоставленных европейских дипломатов охарактеризовал такое предложение: «Это все равно что продать им их же собственную ногу в обмен на ничего».