Уиткофф выкручивал украинцам руки из-за планов Путина

На недавних переговорах в Белом доме посланник президента США Стив Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию, убеждая ее рассмотреть передачу России полного контроля над ДНР.

На недавних переговорах в Белом доме посланник президента США Стив Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию, убеждая ее рассмотреть передачу России полного контроля над ДНР. Как сообщает The Washington Post, Уиткофф апеллировал к тому, что регион преимущественно русскоязычный.

«Посланник Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка во время встречи в пятницу, отмечая, что регион в основном русскоязычный», — говорится в публикации со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом встречи.

Давление со стороны спецпредставителя Трампа прозвучало на фоне недавнего телефонного разговора лидеров США и России. По данным издания, в этой беседе Владимир Путин потребовал, чтобы Украина передала Россию оставшуюся под ееконтролем часть ДНР в качестве ключевого условия для прекращения боевых действий. В обмен на это российский президент якобы был готов сделать уступки в Запорожской и Херсонской областях. Один из высокопоставленных европейских дипломатов охарактеризовал такое предложение: «Это все равно что продать им их же собственную ногу в обмен на ничего».

Сам Дональд Трамп публично не поддержал требование Путина. После встречи с украинской делегацией, которая, к слову, уехала домой без долгожданных ракет Tomahawk, президент США написал в социальных сетях: «Пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ! Пролито достаточно крови». В ближайшие недели он планирует встретиться с Владимиром Путиным в Венгрии для продолжения диалога.

На вопрос журналистов, не пытается ли Путин его обвести вокруг пальца, Трамп ответил с присущей ему уверенностью: «Меня всю жизнь разыгрывали лучшие из них, и я выходил из положения очень хорошо… Я думаю, что я довольно хорош в этом деле».

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше