Уиткофф выкручивал украинцам руки из-за планов Путина

На недавних переговорах в Белом доме посланник президента США Стив Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию, убеждая ее рассмотреть передачу России полного контроля над ДНР. Как сообщает The Washington Post, Уиткофф апеллировал к тому, что регион преимущественно русскоязычный.
«Посланник Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка во время встречи в пятницу, отмечая, что регион в основном русскоязычный», — говорится в публикации со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом встречи.
Давление со стороны спецпредставителя Трампа прозвучало на фоне недавнего телефонного разговора лидеров США и России. По данным издания, в этой беседе Владимир Путин потребовал, чтобы Украина передала Россию оставшуюся под ееконтролем часть ДНР в качестве ключевого условия для прекращения боевых действий. В обмен на это российский президент якобы был готов сделать уступки в Запорожской и Херсонской областях. Один из высокопоставленных европейских дипломатов охарактеризовал такое предложение: «Это все равно что продать им их же собственную ногу в обмен на ничего».
Сам Дональд Трамп публично не поддержал требование Путина. После встречи с украинской делегацией, которая, к слову, уехала домой без долгожданных ракет Tomahawk, президент США написал в социальных сетях: «Пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ! Пролито достаточно крови». В ближайшие недели он планирует встретиться с Владимиром Путиным в Венгрии для продолжения диалога.
На вопрос журналистов, не пытается ли Путин его обвести вокруг пальца, Трамп ответил с присущей ему уверенностью: «Меня всю жизнь разыгрывали лучшие из них, и я выходил из положения очень хорошо… Я думаю, что я довольно хорош в этом деле».
