Times: Трамп вернулся к прежним взглядам в отношении России

Президент США Дональд Трамп, вероятно, вернулся к своим прежним взглядам в отношении России, пишет британская газета The Times.
Уточняется, что на американского лидера повлияли телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным и последующая встреча с Владимиром Зеленским.
Издание, в частности, обратило внимание на то, что переговоры Трампа и представителя киевского режима в Вашингтоне оказались безрезультатными и Украина осталась ни с чем, пытаясь убедить Штаты передать ей крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.
Напомним, что Путин и Трамп планируют встретиться в Будапеште. Подготовка к беседе уже началась, но ее дату еще не определили (предполагается, что главы двух государств увидятся в течение ближайших двух недель).