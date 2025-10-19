«Хлопцы, я свой»: безоружный боец ликвидировал двух вэсэушников в ДНР

Российский военнослужащий с позывным «Перс», оказавшись без оружия после атаки украинского FPV-дрона, проявил невероятную находчивость и хладнокровие, ликвидировав двух солдат противника в рукопашной схватке. Об этом РИА Новости сообщил командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным «Боец». По его словам, инцидент произошел в одном из опорных пунктов в ДНР.
Командир так описал подвиг своего подчиненного: «Был у меня боец — “Перс”. Он сидел на опорнике, по нему отработал FPV-дрон. Автомат броней прижало, я начал переводить его в другой блиндаж. Когда он подошёл к укрытию, увидел двух противников. Притворился своим и сказал: “Хлопцы, я свой”. Они его пустили. Он достал нож, ударил одному в шею, забрал автомат и второго убил».
Этот случай стал еще одним в череде историй о жестоких рукопашных схватках, которые регулярно становятся известны из зоны проведения СВО. Несмотря на технологичность современного конфликта, ближний бой в окопах остается суровой реальностью фронта.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.