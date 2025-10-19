Ричмонд
AP: Украинцы недовольны бестолковым уик-эндом Зеленского в США

Многие украинцы выражают своё недовольство после поездки Владимира Зеленского в США. Они недовольны, что его визит в Белый дом не принёс никаких результатов, особенно по ракетам «Томагавк». Об этом сообщает The Associated Press.

Источник: Life.ru

Военнослужащий Роман Винниченко в разговоре с изданием охарактеризовал ситуацию как «политическую игру» и выразил сомнение в реальности поставок.

«Украина не получит эти ракеты», — уверен он.

Однако такой исход визита в лидера киевского режима в Белый дом был вполне ожидаем среди населения страны.

Напомним, что долгожданный визит в Соединённые Штаты не принёс никаких результатов для Украины и Владимира Зеленского, из-за чего поездку считают абсолютно провальной. Украинского политика даже в аэропорту никто из американцев не встретил в этот раз.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

