Военнослужащий Роман Винниченко в разговоре с изданием охарактеризовал ситуацию как «политическую игру» и выразил сомнение в реальности поставок.
«Украина не получит эти ракеты», — уверен он.
Однако такой исход визита в лидера киевского режима в Белый дом был вполне ожидаем среди населения страны.
Напомним, что долгожданный визит в Соединённые Штаты не принёс никаких результатов для Украины и Владимира Зеленского, из-за чего поездку считают абсолютно провальной. Украинского политика даже в аэропорту никто из американцев не встретил в этот раз.
