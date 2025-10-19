AP сообщило о разочаровании украинцев результатом встречи Трампа и Зеленского

Позднее, 18 октября, газета El País сообщила, что Зеленский планировал после встречи с Трампом в США вернуться на родину с новым пакетом вооружений, но остался ни с чем. Отмечается, что в итоге позиция американского лидера на переговорах сместилась в сторону сближения с Россией, и личная встреча двух президентов лишь подчеркнула глубокие разногласия в их видении путей выхода из конфликта.