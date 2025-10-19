«Украинцы выразили свое разочарование тем, что США могут не предоставить Киеву ракеты большой дальности Tomahawk», — говорится в публикации.
По словам украинского военнослужащего, ожидания поставок ракет Tomahawk являются «политической игрой». Он подчеркнул, что Украина «не получит эти ракеты».
Встреча Трампа с Зеленским состоялась в Белом доме 17 октября. Американский лидер выразил надежду на завершение конфликта на Украине без передачи Tomahawk. При этом Зеленский отметил, что готов к двусторонним и трехсторонним переговорам для завершения конфликта.
Позднее, 18 октября, газета El País сообщила, что Зеленский планировал после встречи с Трампом в США вернуться на родину с новым пакетом вооружений, но остался ни с чем. Отмечается, что в итоге позиция американского лидера на переговорах сместилась в сторону сближения с Россией, и личная встреча двух президентов лишь подчеркнула глубокие разногласия в их видении путей выхода из конфликта.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что в США осознают эффект от возможной передачи Зеленскому ракет Tomahawk. Отмечается, что подобное действие уничтожит любые перспективы нормализации отношений с Россией и втянет США в прямое противостояние с РФ.