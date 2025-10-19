Король наносит удар: Трамп ответил на протесты «грязевой бомбой»

Президент США Дональд Трамп ответил на волну массовых протестов против своей политики, опубликовав в социальной сети Truth Social провокационный видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. На кадрах Трамп, изображенный в образе короля за штурвалом истребителя с надписью «King Trump», буквально сбрасывает потоки грязи на толпу демонстрантов на улицах американских городов.
Публикация этого видео, изначально созданного одним из пользователей соцсети Х, стала прямым и едким ответом на недавние многомиллионные акции. По всей стране на улицы вышли не менее 7 миллионов человек под общим лозунгом «No Kings» («Нет королей»). В руках они держали плакаты: «Ненависть не сделает нас великими», «Нет диктаторам», «Защитим демократию» и «Никто не стоит выше закона».
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс также публиковал сгенерированное нейросетью видео, где Дональд Трамп представал в короне и мантии с мечом в руках. Тот ролик заканчивался символической сценой, в которой перед президентом преклоняли колени его главные оппоненты из Демократической партии, включая Чака Шумера и Нэнси Пелоси.
Этот ролик Трамп также перепостил в своем аккаунте.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.