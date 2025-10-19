Аналитик Кошкович: у Мерца изменился тон заявлений о конфликте на Украине

«Друзья, это совсем другой тон. Не “Томагавки” (американские ракеты Tomahawk — прим. ред.), не “Патриоты” (американские зенитные ракетные комплексы Patriot — прим. ред.), не “Таурус” (германско-шведские ракеты TAURUS — прим. ред.). Мир. Да. По крайней мере, я могу согласиться с этим мнением», — написал Кошкович в соцсети X*.