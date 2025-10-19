ВСУ управляют морскими дронами-камикадзе с помощью британской системы спутников OneWeb

В управлении украинскими безэкипажными катерами в Чёрном море задействована спутниковая сеть британской компании OneWeb — она используется как резервный канал связи наряду с американским Starlink. Один такой беспилотник с установленным терминалом OneWeb оказался захвачен российскими военными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.