ВСУ управляют морскими дронами-камикадзе с помощью британской системы спутников OneWeb

Терминалы сети интегрированы в систему командования морскими дронами, выполняя дублирующую функцию на случай отказа основного канала. В сообщении подчёркивают, что это не замена, а дополнительный путь связи.
«Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой — американским Starlink», — отметил собеседник агентства.
Технически системы отличаются орбитальной архитектурой: Starlink опирается на тысячи низкоорбитальных спутников, тогда как OneWeb строит сеть на средней околоземной орбите. Это даёт большую зону покрытия одним аппаратом, но делает пользовательские терминалы более сложными и дорогими. Захваченный катер стал, по мнению собеседников агентства, важной трофейной находкой с точки зрения разведки и радиоэлектронной борьбы.
Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный признал критическую зависимость Украины от Starlink, которую Запад использует как рычаг давления. Он добавил, что украинским войскам не удалось раскрыть весь потенциал американского оружия из-за несвоевременных разведданных.
