Доцент Гиринский: средняя страховая пенсия в России составила 24 тыс. рублей

Гиринский уточнил, что страховую пенсию по истечении переходного периода пенсионной реформы собираются выплачивать женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет. Тем не менее для получения этих выплат необходимо будет иметь по меньшей мере 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.