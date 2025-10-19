Доцент Гиринский: средняя страховая пенсия в России составила 24 тыс. рублей

Средняя страховая пенсия в России на сегодняшний день чуть превышает 24 тысяч рублей. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
«Средний размер в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей», — приводит РИА Новости комментарий специалиста о страховой пенсии.
Гиринский уточнил, что страховую пенсию по истечении переходного периода пенсионной реформы собираются выплачивать женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет. Тем не менее для получения этих выплат необходимо будет иметь по меньшей мере 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.
Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская назвала способы увеличить пенсию в России. По ее словам, для увеличения пенсии россиянам после выхода на пенсию на сегодняшний день доступно два варианта — смена региона проживания или оформление попечительства над несовершеннолетним.