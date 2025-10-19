Как пишет издание, Уиткофф во время встречи Зеленского и Трампа настаивал на передаче подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, мотивируя это тем, что в регионе преобладает русскоязычное население.
«Уиткофф во время встречи Зеленского и Трампа давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка, отмечая, что регион в основном русскоязычный», — пишет WP.
Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил о необходимости полного вывода украинских войск с территории ДНР, назвав это условие обязательным для прекращения боевых действий.
Также Life.ru рассказывал, что французский политик Флориан Филиппо охарактеризовал как «великую» сцену в Белом доме, где Дональд Трамп задал Владимиру Зеленскому вопрос о строительстве туннеля между Россией и Аляской. А подполковник американской армии Дэниел Дэвис и вовсе заявил, что Зеленского выгнали из Белого дома после встречи с Трампом.
