NYP: США у берегов Венесуэлы развернули элитный отрад «Ночные сталкеры»

США в Карибском бассейне развернули 160-й авиационный полк специальных операций «Ночные сталкеры» на фоне усилений военных приготовлений в отношении Венесуэлы, пишет The New York Post.
Сообщается, что подразделение использует такие ударные средства, как армейские MH-60 Black Hawk, и небольшие транспортные вертолеты «Маленькие птички», они были замечены во время учений в Тринидаде, что примерно в 800 км к востоку от Каракаса.
Отмечается, что «Ночные сталкеры» могут отправлять в зоны боевых действий высококвалифицированных бойцов, включая «морских котиков», «зеленых беретов» и военнослужащих отряда «Дельта».
По словам эксперта по обороне Марка Канчиана, тренировки с такими самолетами говорили о подготовке к потенциальным миссиям по борьбе с наркокартелями или даже с венесуэльским режимом.
Ранее сообщалось об ударе США по судну в Карибском море, которое якобы перевозило наркотические вещества.
Financial Times писало, что администрация Дональда Трампа заинтересована в доступе американских компаний к нефти, полезным ископаемым и золоту в Венесуэле.