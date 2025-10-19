WP: Путин в беседе с Трампом потребовал от Украины полностью отказаться от ДНР

The Washington Post сообщило, что Владимир Путин в ходе беседы с Дональдом Трампом потребовал отказа Украины от притязаний на ДНР. По информации издания, на украинскую делегацию в Вашингтоне оказывали давление по поводу передачи России всей территории Донбасса. Американские журналисты утверждают, что в обмен Украина якобы получит части Запорожской и Херсонской областей. В Кремле пока не комментировали эту информацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы власти Украины полностью отказались от Донецкой народной республики, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По информации издания, ~Россия якобы передаст Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над ДНР.~ Таким образом, требования Москвы стали «чуть менее масштабными» по сравнению с теми, что были озвучены на саммите России и США на Аляске 15 августа, отмечается в материале.
«Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен ни на что»,
— отреагировал один из европейских дипломатов, знакомый с мнением Киева.
Однако несколько чиновников администрации главы Белого дома назвали изменение позиции российского лидера «прогрессом». На официальном уровне эта информация не подтверждалась.
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября. Оба лидера договорились провести встречу в Будапеште, которая может пройти через пару недель или чуть позже, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На следующий день Трамп принял в Белом доме украинскую делегацию во главе с президентом Владимиром Зеленским. По информации CNN, беседа американского и украинского лидеров была «напряженной, откровенной и порой неловкой». WP выяснила, что спецпредставитель президента США ~Стивен Уиткофф во время переговоров в Вашингтоне «давил на украинскую делегацию»~ по поводу передачи Москве территорий ДНР, поскольку этот регион в основном русскоязычный.
Позиция США и Киева.
Трамп и Зеленский пока не отреагировали на публикацию WP. Однако глава Белого дома после переговоров с украинским лидером предложил Москве и Киеву заключить сделку — прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения.
"Линии собственности определяются войной и мужеством. Они должны остановиться там, где находятся.
Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!" — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
В ходе общения с журналистами Зеленский заявил, что ~вопрос территорий будет «самым сложным» и «очень чувствительным»~. Он согласился с Трампом, призвавшим стороны «остановиться там, где они находятся сейчас».
«Он прав. Мы воюем против большой страны. Надо остановиться», — сказал украинский лидер.
Примечательно, что еще в августе Зеленский заявлял, что не пойдет на территориальные уступки. При этом позже признал, что Украина не сможет вернуть территории военным путем.
Позиция Москвы.
В Кремле не комментировали публикацию WP и заявление президента США, но неоднократно обращали внимание на то, что обмен территориями между Россией и Украиной невозможен.
В июне Путин заявил, что Киев для урегулирования конфликта должен признать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией»,
— сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia.
1 августа Путин напомнил, что условия Кремля для урегулирования украинского конфликта не поменялись с прошлого лета. Они все так же включают вывод подразделений украинской армии с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО.