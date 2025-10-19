WP: Путин в беседе с Трампом потребовал от Украины полностью отказаться от ДНР

The Washington Post сообщило, что Владимир Путин в ходе беседы с Дональдом Трампом потребовал отказа Украины от притязаний на ДНР. По информации издания, на украинскую делегацию в Вашингтоне оказывали давление по поводу передачи России всей территории Донбасса. Американские журналисты утверждают, что в обмен Украина якобы получит части Запорожской и Херсонской областей. В Кремле пока не комментировали эту информацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».