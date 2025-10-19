WSJ: в Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию

«Даже внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву», — сообщила газета со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Как заявил WSJ бывший помощник госсекретаря по делам Европы Дэниел Фрид, Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву в экономической и военной сферах.
Представители американской администрации добавили, что хотят до планируемого саммита в Будапеште провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем до встречи на Аляске.
В пятницу Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча прошла плохо. Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.