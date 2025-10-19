Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: в Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию в вопросе урегулирования конфликта, пишет The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

«Даже внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву», — сообщила газета со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как заявил WSJ бывший помощник госсекретаря по делам Европы Дэниел Фрид, Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву в экономической и военной сферах.

Представители американской администрации добавили, что хотят до планируемого саммита в Будапеште провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем до встречи на Аляске.

В пятницу Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча прошла плохо. Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.

После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше