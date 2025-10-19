ЦАХАЛ нанес авиаудар по Рафаху в ответ на стрельбу по израильским военным в Газе

США сообщили странам-гарантам мирного соглашения по сектору Газа о «запланированном нападении» ХАМАС на жителей Газы. Против палестинского движения в этом случае могут быть приняты определенные «меры», подчеркнули в госдепе. ХАМАС отверг эти заявления и назвал их «ложными». Тем временем Израиль закрыл КПП «Рафах» до дальнейшего уведомления, поскольку не получил от ХАМАС все тела погибших заложников. Кроме того, в ЦАХАЛ решили подготовить «план полного разгрома ХАМАС», а 19 октября нанесли авиаудар по окрестностям города Рафах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».