Автобусы, легковушки и фуры: ситуация с очередями на границе Беларуси и ЕС

Сопредельные с Беларусью страны Евросоюза (Литва, Латвия и Польша) на фоне обострения отношений постепенно закрыли контрольно-пропускные пункты на своих границах. В результате на госгранице республики и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пропускных пунктов из 14.