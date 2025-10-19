Автобусы, легковушки и фуры: ситуация с очередями на границе Беларуси и ЕС

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Почти шесть тысяч грузовиков скопилось на границах Беларуси со странами Евросоюза, следует из данных погранкомитета республики.
Так, по данным на 13:00, очереди из фур наблюдаются по всем направлениям.
В пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией стоит 705 большегрузов, в ПП «Каменный лог» и «Бенякони» на границе с Литвой находится 800 и 710 фур соответственно.
Больше всего грузовиков — в пункте пропуска «Козловичи» на польском направлении — 3775.
Очереди из легковых машин фиксируются на границе с Литвой и Польшей. Там в пунктах пропуска «Каменный Лог» стоит 30 легковых авто, в «Бресте» — 105.
Также есть и скопления пассажирских автобусов. В ПП «Брест» в настоящее время стоит очередь из 14 автобусов.
Закрытие пунктов пропуска.
Сопредельные с Беларусью страны Евросоюза (Литва, Латвия и Польша) на фоне обострения отношений постепенно закрыли контрольно-пропускные пункты на своих границах. В результате на госгранице республики и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пропускных пунктов из 14.
Из-за того, что число ПП сократилось, а сопредельные страны стали неритмично принимать транспорт, образовываются большие очереди на границах.