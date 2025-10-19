Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусы, легковушки и фуры: ситуация с очередями на границе Беларуси и ЕС

Скопления транспорта на границе Беларуси с ЕС не становятся меньше — в воскресенье почти 3800 большегрузов ожидают въезда в Польшу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Почти шесть тысяч грузовиков скопилось на границах Беларуси со странами Евросоюза, следует из данных погранкомитета республики.

Так, по данным на 13:00, очереди из фур наблюдаются по всем направлениям.

В пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией стоит 705 большегрузов, в ПП «Каменный лог» и «Бенякони» на границе с Литвой находится 800 и 710 фур соответственно.

Больше всего грузовиков — в пункте пропуска «Козловичи» на польском направлении — 3775.

Очереди из легковых машин фиксируются на границе с Литвой и Польшей. Там в пунктах пропуска «Каменный Лог» стоит 30 легковых авто, в «Бресте» — 105.

Также есть и скопления пассажирских автобусов. В ПП «Брест» в настоящее время стоит очередь из 14 автобусов.

Закрытие пунктов пропуска.

Сопредельные с Беларусью страны Евросоюза (Литва, Латвия и Польша) на фоне обострения отношений постепенно закрыли контрольно-пропускные пункты на своих границах. В результате на госгранице республики и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пропускных пунктов из 14.

Из-за того, что число ПП сократилось, а сопредельные страны стали неритмично принимать транспорт, образовываются большие очереди на границах.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше