Молдова и Украина начнут переговоры по взаимному признанию пенсионного стажа

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Правительство Молдовы одобрило на этой неделе начало переговоров с Украиной по заключению административной договоренности, которая будет регулировать применение двустороннего соглашения о гарантированном социальном обеспечении, включая пенсии и другие пособия.
Подписанное Молдовой и Украиной административное соглашение устанавливает процедуры взаимодействия профильных учреждений двух стран в обмене документами и информацией для установления права на социальные пособия, указанные в документе. В то же время соглашение предусматривает право на получение гражданами пенсии, независимо от места жительства, с учетом суммирования периодов выплаты взносов в обеих странах.
Таким образом, граждане Молдовы, работавшие в Украине, а также граждане Украины, осуществлявшие свою деятельность в нашей стране, смогут пользоваться гарантированными социальными правами, включая пенсии и другие пособия.
«Соглашение направлено на поддержку людей из диаспоры, особенно тех, кто ранее работал за границей, чтобы обеспечить им права на социальную защиту. По нашим оценкам, не менее 20 000 граждан получат выгоду от положений этого соглашения», — заявил и.о. министра труда и социальной защиты Алексей Бузу.
Молдова ранее подписала аналогичные соглашения с 20 государствами.