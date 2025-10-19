Молдова и Украина начнут переговоры по взаимному признанию пенсионного стажа

Подписанное Молдовой и Украиной административное соглашение устанавливает процедуры взаимодействия профильных учреждений двух стран в обмене документами и информацией для установления права на социальные пособия, указанные в документе. В то же время соглашение предусматривает право на получение гражданами пенсии, независимо от места жительства, с учетом суммирования периодов выплаты взносов в обеих странах.