Депутат ПМР допустил смену режима Санду после встречи Путина и Трампа

Политолог Сафонов допустил смену режима в Молдавии после встречи Путина и Трампа.

Источник: Официальный сайт президента республики Молдова

ТИРАСПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов предположил возможную смену режима Майи Санду в Кишиневе после ожидаемой встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште.

В четверг состоялся телефонный разговор Путина и Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.

«Можно ожидать диалог США и РФ по смене режима в Молдове — примерно, как это было в 2019 году при свержении режима Владимира Плахотнюка, когда от олигарха потребовали экстренно покинуть страну», — сказал Сафонов в беседе с РИА Новости.

По его словам, встреча лидеров России и США выглядит как политический щелчок по носу покровителей кишинёвского режима и лично Майи Санду — президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других.

«Речь идёт о разделе сфер влияния в Молдове, а также об утверждении в Кишинёве вменяемого режима, который соблюдал бы основные демократические нормы, а также не являлся бы фанатичной марионеткой в руках евроглобалистов, готовящихся к большой войне в Европе», — отметил Сафонов.

