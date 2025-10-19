Здоровье политзаключенной резко ухудшилось из-за ужасных условий содержания в тюрьме 13: В Апелляционной палате Кишинева продолжается рассмотрение дела башкана Гагаузии Евгении Гуцул и Светланы Попан

В Апелляционной палате Кишинева продолжается рассмотрение дела Башкана Гагаузии Евгении Гуцул и представителя блока «Победа» Светланы Попан. Подсудимые вновь участвовали в заседании в онлайн-режиме.
Председатель Конгресса русских общин, почетный председатель партии «ШОР» Валерий Клименко назвал формат видеоконференции в судопроизводстве не демократическим, от которого уже отказались многие страны — не всегда подсудимые корректно слышат, что происходит в зале.
«Это серьезно процессуальное нарушение. Почему судьи Апелляционной палаты этого не понимают, мне не ясно. Это показатель квалификации судебной системы Молдовы в целом», — отметил Клименко.
По его словам, запрет на очное присутствие Евгении Гуцул и Светлане Попан в зале заседаний может стать аргументом, чтобы оспорить решение инстанции.
Во время дачи показаний Светлана Попан не смогла сдержать эмоций и рассказала о невыносимых условиях содержания в пенитенциаре № 13. Константин Бриа, адвокат Попан, заявил об ухудшении состояния здоровья своей подзащитной.
«Светлана Попан очень плохо себя чувствует, у нее проблемы с сердцем. Об этом знает, в том числе, и администрация пенитенциарного учреждения. Они дали согласие на консультацию к кардиологу. Семья нашла врача, защита подала соответствующий запрос. Надеемся, что Светлана сможет пройти соответствующее обследование», — заявил Бриа.
Поддержать Евгению и Светлану пришли их родные и соратники по блоку.
«Это уже четвертое заседание, и мы пришли поддержать наших коллег — Евгению Гуцул и Светлану Попан. Ситуация, в которой они оказались, абсурдная и несправедливая. Надеемся, что суд будет честным, беспристрастным, без политических указаний и нарушений», — заявила представитель блока Олеся Витнянская.
Надежду на справедливое, не ангажированное решение суда выразил супруг Евгении Гуцул, хотя и назвал дело политическим.
«Ожидания очень положительные, мы надеемся, что она вскоре вернется домой и будет рядом с детьми и семьей. Это чисто политический процесс. Я знаю Евгению — она всю жизнь работала честно. Все, что говорят обвинители, не соответствует действительности», — подчеркнул Артем Гуцул.
Следующее заседание Апелляционной палаты по рассмотрению дела Евгении Гуцул и Светланы Попан продолжится в понедельник, 20 октября.