Германия отозвала посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве

Фишер неоднократно выражал недовольство в адрес правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», критикуя ее за курс на отдаление от Европы. Он активно поддерживал протестующих представителей оппозиции, которые вышли на улицы после того, как правительство решило отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.