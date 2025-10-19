Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия отозвала посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве

МИД Германии отозвал посла в Тбилиси Петера Фишера для проведения консультаций в связи с позицией грузинской стороны, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в X.

Источник: РИА "Новости"

«Руководство Грузии уже много месяцев разжигает ненависть к ЕС, Германии и лично послу Германии Фишеру. Поэтому глава МИД ФРГ [Йоханн Вадефуль] решил отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги», — говорится в заявлении. Ситуацию с Грузией обсудит Совет по иностранным делам Евросоюза.

В ноябре 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти снимут с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года. После этого в Тбилиси и других городах страны начались протесты.

В ответ на подавление акций протеста в Грузии, а также на снятие страной вопроса о вступлении в Евросоюз Берлин остановил проекты с Тбилиси на сумму €237 млн. А Фишер заявил, что Германия пересматривает отношения с Грузией.

Кроме этого, весной того же года в Грузии приняли закон «О прозрачности иностранного влияния», что также вызвало критику со стороны ЕС.

В сентябре Фишера вызвали в МИД Грузии из-за нарушения принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кобахидзе тогда назвал такое решение необходимой дипломатической мерой, поскольку дипломат, по словам премьера, регулярно поддерживает деятельность радикальной оппозиции.

Фишер неоднократно выражал недовольство в адрес правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», критикуя ее за курс на отдаление от Европы. Он активно поддерживал протестующих представителей оппозиции, которые вышли на улицы после того, как правительство решило отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше