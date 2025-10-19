Германия отозвала посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве

«Руководство Грузии уже много месяцев разжигает ненависть к ЕС, Германии и лично послу Германии Фишеру. Поэтому глава МИД ФРГ [Йоханн Вадефуль] решил отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги», — говорится в заявлении. Ситуацию с Грузией обсудит Совет по иностранным делам Евросоюза.
В ноябре 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти снимут с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года. После этого в Тбилиси и других городах страны начались протесты.
В ответ на подавление акций протеста в Грузии, а также на снятие страной вопроса о вступлении в Евросоюз Берлин остановил проекты с Тбилиси на сумму €237 млн. А Фишер заявил, что Германия пересматривает отношения с Грузией.
Кроме этого, весной того же года в Грузии приняли закон «О прозрачности иностранного влияния», что также вызвало критику со стороны ЕС.
В сентябре Фишера вызвали в МИД Грузии из-за нарушения принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кобахидзе тогда назвал такое решение необходимой дипломатической мерой, поскольку дипломат, по словам премьера, регулярно поддерживает деятельность радикальной оппозиции.
Фишер неоднократно выражал недовольство в адрес правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», критикуя ее за курс на отдаление от Европы. Он активно поддерживал протестующих представителей оппозиции, которые вышли на улицы после того, как правительство решило отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.