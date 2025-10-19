МИД Сирии: мы ведем с Россией переговоры о военных базах и судьбе Башара Асада

Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявили в МИД арабской республики. Однако накануне сирийский лидер Ахмед аш-Шараа заверял, что будет соблюдать все прошлые договоренности. Сейчас МИД Сирии работает над преодолением последствий прежней дипломатии, которую называет «шантажом», утверждает Reuters. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на переговорах в Кремле поднимались вопросы не только о будущем российских военных баз в Сирии, но и о судьбе бывшего президента Башара Асада. Подробности — в материале «Газеты.Ru».