Нетаньяху поручил принять меры против террористических целей в Газе

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству Израиля принять «решительные меры против террористических целей» в секторе Газа после атак палестинского движения ХАМАС, сообщает канцелярия премьера.

Источник: Reuters

В воскресенье газета Times of Israel сообщила, что Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на произошедшую там атаку на силы израильской армии (ЦАХАЛ). Неназванный представитель армии Государства Израиль сообщил телеканалу ABC, что ХАМАС совершило несколько атак в направлении территории, контролируемой израильскими военными в секторе Газа, включая снайперский огонь и выстрелы из гранатомета.

«После нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС премьер Нетаньяху провел консультацию с министром обороны и руководителями силовых структур и распорядился принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа», — говорится в сообщении пресс-службы канцелярии Нетаньяху в соцсети Х.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 11 тел заложников.

