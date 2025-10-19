Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США

«Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков, что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и, безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты или любая другая форма платежей или субсидий Колумбии больше проводиться не будут», — написал он в своей социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что цель производства наркотиков в Колумбии — продажа их в огромных объемах в Соединенные Штаты.
«Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, с нахальным языком в адрес Америки должен немедленно закрыть эти поля смерти (места производства наркотиков. — Прим. ред.), иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво», — подчеркнул американский президент.
США ранее неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей Соединенных Штатов, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.