Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового производства наркотиков.

Источник: Reuters

«Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков, что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и, безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты или любая другая форма платежей или субсидий Колумбии больше проводиться не будут», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что цель производства наркотиков в Колумбии — продажа их в огромных объемах в Соединенные Штаты.

«Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, с нахальным языком в адрес Америки должен немедленно закрыть эти поля смерти (места производства наркотиков. — Прим. ред.), иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво», — подчеркнул американский президент.

США ранее неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей Соединенных Штатов, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше