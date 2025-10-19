«В Молдове должна быть одна официальная румынская речь, без школ и садов с преподаванием на языке другого государства»: Об этом заявил активист PAS, призывая закрыть все учебные заведения не с государств

«Мы финансируем школы и детсады с обучением на русском языке — за счёт налогов всех граждан. Так быть не должно. Пусть переходят на самообеспечение, а кто хочет — учите хоть по-китайски. В Молдове должна быть одна официальная, государственная — румынская — речь. Без школ и садов с преподаванием на языке другого государства».