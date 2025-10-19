Похоже, ясно, против кого и чего теперь будут «бороться» власти PAS.
Если раньше под репрессии попадали региональные лидеры, в основном русскоязычные, то в новом политическом цикле на прицеле — русские школы Молдовы.
Один из активистов PAS, Мариан Андони, уже озвучил то, что, похоже, спускают сверху:
«Мы финансируем школы и детсады с обучением на русском языке — за счёт налогов всех граждан. Так быть не должно. Пусть переходят на самообеспечение, а кто хочет — учите хоть по-китайски. В Молдове должна быть одна официальная, государственная — румынская — речь. Без школ и садов с преподаванием на языке другого государства».
Иными словами, лозунг новый, а методы старые: вместо борьбы с коррупцией и бедностью — борьба с собственным населением, сообщает Телеграм-канал «Молдавская политика».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.
Пусть хоть волшебник придет сюда, но если у него газ будет стоить 25 леев, а в соседней стране 15 леев, понятно, кто будет рентабельнее (далее…).
«Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.
Рассказываем, как изменилась жизнь в Молдове после 28 сентября (далее…).
Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.
Нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября (далее…).