Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В Молдове должна быть одна официальная румынская речь, без школ и садов с преподаванием на языке другого государства»: Об этом заявил активист PAS, призывая закрыть все учебные заведения не с государств

Это вместо борьбы с коррупцией и бедностью.

Источник: Комсомольская правда

Похоже, ясно, против кого и чего теперь будут «бороться» власти PAS.

Если раньше под репрессии попадали региональные лидеры, в основном русскоязычные, то в новом политическом цикле на прицеле — русские школы Молдовы.

Один из активистов PAS, Мариан Андони, уже озвучил то, что, похоже, спускают сверху:

«Мы финансируем школы и детсады с обучением на русском языке — за счёт налогов всех граждан. Так быть не должно. Пусть переходят на самообеспечение, а кто хочет — учите хоть по-китайски. В Молдове должна быть одна официальная, государственная — румынская — речь. Без школ и садов с преподаванием на языке другого государства».

Иными словами, лозунг новый, а методы старые: вместо борьбы с коррупцией и бедностью — борьба с собственным населением, сообщает Телеграм-канал «Молдавская политика».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.

Пусть хоть волшебник придет сюда, но если у него газ будет стоить 25 леев, а в соседней стране 15 леев, понятно, кто будет рентабельнее (далее…).

«Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.

Рассказываем, как изменилась жизнь в Молдове после 28 сентября (далее…).

Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.

Нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября (далее…).