Трамп заявил, что не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США

«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединённые Штаты», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
