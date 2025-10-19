Ричмонд
Трамп заявил о риске для США в случае поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп исключил передачу Украине всего своего оружия, так как это может подвергнуть страну опасности. При этом глава государства заявил, что все еще рассматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk.

Источник: Reuters

«Мы не можем отдать все наше оружие Украине, — сказал Трамп в интервью Fox News.— Мы просто не можем это сделать». Он подчеркнул, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk.

В ответ на вопрос, сможет ли Украина завершить конфликт без утраты значительных территорий, Дональд Трамп заявил, что Россия, «определенно, что-то заберет».

17 октября в Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Тот настаивал на передаче Украине ракет Tomahawk, однако американский президент, по информации Axios, отказал в просьбе.

