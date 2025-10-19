Трамп заявил о риске для США в случае поставок оружия Украине

«Мы не можем отдать все наше оружие Украине, — сказал Трамп в интервью Fox News.— Мы просто не можем это сделать». Он подчеркнул, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk.
В ответ на вопрос, сможет ли Украина завершить конфликт без утраты значительных территорий, Дональд Трамп заявил, что Россия, «определенно, что-то заберет».
17 октября в Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Тот настаивал на передаче Украине ракет Tomahawk, однако американский президент, по информации Axios, отказал в просьбе.