В руки священников попал секретный план ПАС по уничтожению православия в Молдове: Почему церковь объявили врагом государства

Теперь, на условиях конфиденциальности, от одного из депутатов ПДС, который, по всей видимости, еще не утратил совесть и православную добродетель, нами был получен документ, указывающий на планы кишиневского руководства по установлению тотального контроля над молдавским православием посредством его форсированной передачи под омофор Румынской православной церкви (РумПЦ).