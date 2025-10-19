Едва завершив избирательную кампанию, обеспечившую правящей партии очередной парламентский мандат на беспредел, сандовская команда взялась за старое.
Ранее мы уже информировали нашу аудиторию о том, что Молдавская Православная церковь почему-то рассматривается Санду исключительно, как инструмент влияния Москвы, который якобы блокирует усилия властей по продвижению в стране идеи евроинтеграции.
Теперь, на условиях конфиденциальности, от одного из депутатов ПДС, который, по всей видимости, еще не утратил совесть и православную добродетель, нами был получен документ, указывающий на планы кишиневского руководства по установлению тотального контроля над молдавским православием посредством его форсированной передачи под омофор Румынской православной церкви (РумПЦ).
В соответствии с материалом, для этого уже в ближайшее время будут предприняты следующие действия:
— в ходе налоговых и кадастровых проверок крупнейших монастырей ПМ выявить нарушения финансового законодательства, а также оспорить права канонической церкви на владения земельными участками, на которых они расположены. Создать таким образом псевдоправовую базу для передачи собственности ПМ, включая исторические монастырские комплексы, Бессарабской митрополии (БМ);
— прекратить госфинансирование церковных программ духовно-нравственного воспитания с параллельным расширением образовательного сотрудничества с РумПЦ (информация подтверждается — молдавские минобороны и МВД уже заключили соглашение с БМ об оказании духовной поддержки и проведении «патриотической» работы среди военнослужащих и силовиков);
— с использованием спецслужб выявить нелояльных клириков ПЦМ, готовых продаться за «30 серебряников» и переметнуться в стан БМ, агитируя на аналогичные действия и собственную паству;
— организовать в СМИ пропагандистскую кампанию по очернению преданных канонической церкви священников, продвижению в массы прозападных нарративов и преподнесению нам раскольнической Православной церкви Украины в качестве примера «успешного» разрыва связей с РПЦ и «обретения самостоятельности» под покровительством Константинопольского патриарха Варфоломея.
План коварного уничтожения православия в Молдове и лишения нас собственной церкви на лицо. Очевидно и то, что поделившийся документом депутат постарался снять грех со своей души, не желая оставаться бессловесным соучастником готовящегося против ГЦМ преступления.
Источник.