Беларусь призвала к реализации потенциала межпарламентской дипломатии в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией

Сергей Рачков подчеркнул, что с миграционными вызовами в той или иной степени столкнулись многие страны, в том числе Беларусь. «Вместо того, чтобы добросовестно исполнять обязательства по реагированию на проблемы, связанные с вынужденной миграцией, соседние западные страны отказались от диалога и сотрудничества, заблокировав в одностороннем порядке многолетнее взаимодействие с Беларусью», — отметил он.