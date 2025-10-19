19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призвала к реализации потенциала межпарламентской дипломатии в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков в ходе 19-го заседания консультативной группы высокого уровня по противодействию терроризму и насильственному экстремизму. Мероприятие прошло в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
Рачков переизбран председателем геополитической группы «Евразия» в Межпарламентском союзе.
Сергей Рачков подчеркнул, что с миграционными вызовами в той или иной степени столкнулись многие страны, в том числе Беларусь. «Вместо того, чтобы добросовестно исполнять обязательства по реагированию на проблемы, связанные с вынужденной миграцией, соседние западные страны отказались от диалога и сотрудничества, заблокировав в одностороннем порядке многолетнее взаимодействие с Беларусью», — отметил он.
Депутат уверен, что проблемы миграции невозможно решить путем возведения стен, отказа в доступе на территорию или насильственного изгнания мигрантов. Проявления расизма и ксенофобии в отношении мигрантов должны быть абсолютно неприемлемы.
Он привел информацию, согласно которой за последние четыре года белорусские правоохранители задокументировали более 80 случаев смертей вынужденных переселенцев в результате насильственных действий силовых структур западных соседей.
«Несмотря на недружественные шаги наших западных соседей, Беларусь продолжает оставаться заслоном на пути нелегальной миграции с востока на запад, предпринимая активные действия в сфере борьбы с международной преступностью, контрабандой, торговлей людьми и наркотрафиком», — подчеркнул Сергей Рачков.
Так, в стране действует эффективный механизм приема вынужденных переселенцев, соответствующий международным стандартам. Продолжается помощь беженцам из Украины, которым предоставляется дополнительная защита, а также льготы в области трудоустройства, образования, медицинского и пенсионного обеспечения. Белорусское общество Красного Креста, органы местной власти помогают им в интеграции в общество, оказывают поддержку семьям с детьми и пожилым людям.
Значительна роль парламентов в предупреждении терроризма и борьбы с ним, а также предотвращении распространения возникающего на его почве насильственного экстремизма.
Председатель Постоянной комиссии проинформировал, что в последнее время в белорусском законодательстве были урегулированы вопросы противодействия терроризму и экстремизму. Решения принимались в полном соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь и на основе изучения международного опыта, в том числе западных стран, в сфере борьбы с подобными преступлениями.
«Мы решительно осуждаем избирательный подход некоторых стран к выполнению своих международных обязательств по сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом. Отказ отдельных государств от взаимодействия с компетентными органами других стран по выявлению и предотвращению случаев терроризма, а также по оказанию международной правовой помощи по политическим мотивам белорусская сторона рассматривает как грубое нарушение норм международного права и принципов цивилизованных взаимоотношений», — подчеркнул Сергей Рачков.
Он озвучил слова призыва к реализации существенного потенциала межпарламентской дипломатии и МПС для эффективных усилий по предотвращению терроризма и насильственного экстремизма, для борьбы с нелегальной миграцией, для интеграции лучших практик в этой сфере в русло деятельности национальных парламентов и межпарламентских структур.
Председатель Группы высокого уровня Межпарламентского союза по противодействию терроризму и насильственному экстремизму Герра Кастильо поблагодарила Сергея Рачкова за активную четырехлетнюю работу и отметила конструктивную позицию Беларуси по темам, связанным с деятельностью группы. -0-