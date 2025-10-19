Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что конфликт в Украине завершится утратой Киевом территорий

Трамп указал на то, что Россия уже ведет борьбу и имеет много ресурсов, которые могут быть предметом спора.

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные территориальные потери Украины в результате конфликта, отметив, что Россия может забрать территории. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью телеканалу Fox News Дональда Трампа спросили, считает ли он, что президент России Владимир Путин готов к завершению конфликта без значительных территориальных уступок со стороны Украины.

Трамп указал на то, что Россия уже ведет борьбу и имеет много ресурсов, которые могут быть предметом спора. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше