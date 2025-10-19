Трамп считает, что конфликт в Украине завершится утратой Киевом территорий

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные территориальные потери Украины в результате конфликта, отметив, что Россия может забрать территории. Об этом сообщает РИА Новости.
В интервью телеканалу Fox News Дональда Трампа спросили, считает ли он, что президент России Владимир Путин готов к завершению конфликта без значительных территориальных уступок со стороны Украины.
Трамп указал на то, что Россия уже ведет борьбу и имеет много ресурсов, которые могут быть предметом спора. -0-
