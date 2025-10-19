Ричмонд
Трамп заявил, что у него нет планов уничтожить КНР давлением в торговле

Президент США анонсировал встречу с Си Цзиньпином.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заверил, что у него нет планов «уничтожить» Китай посредством усиления давления в торговой сфере.

«Я не собираюсь уничтожать Китай», — сказал он в интервью Fox News, комментируя пошлины США на товары из КНР.

По словам главы Белого дома, через две недели он проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, после которой станет понятным дальнейшее развитие отношений двух стран в сфере торговли.

Ранее Трамп сообщил, что проведет личную встречу с китайским лидером в Южной Корее.

Напомним, 10 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября «или раньше» введут стопроцентные ввозные тарифы на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».

