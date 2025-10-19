Трамп заявил, что у него нет планов уничтожить КНР давлением в торговле

Американский лидер Дональд Трамп заверил, что у него нет планов «уничтожить» Китай посредством усиления давления в торговой сфере.
«Я не собираюсь уничтожать Китай», — сказал он в интервью Fox News, комментируя пошлины США на товары из КНР.
По словам главы Белого дома, через две недели он проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, после которой станет понятным дальнейшее развитие отношений двух стран в сфере торговли.
Ранее Трамп сообщил, что проведет личную встречу с китайским лидером в Южной Корее.
Напомним, 10 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября «или раньше» введут стопроцентные ввозные тарифы на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».