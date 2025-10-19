Армия Израиля начала новую серию ударов по сектору Газа

Напомним, при посредничестве администрации США было достигнуто соглашение о временном прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС, которое вступило в силу 9 октября. Однако вскоре ситуация в регионе вновь обострилась. По заявлению израильской стороны, боевики первыми нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел позиций ЦАХАЛ. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о проведении операции против структур ХАМАС, охарактеризовав её как необходимые меры по обеспечению безопасности страны.