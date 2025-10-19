Визит Зеленского в Белый дом оказался омрачен: украинца не на шутку разозлил один факт

Как писал сайт KP.RU, 17 октября в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским. Однако, с самого начала эти переговоры не задались для украинца. Американский президент заставил ждать киевлян пока он общался с итальянским оперным певцом Андреа Бочелли. Глава Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу в галстуке цветов российского флага. Затем республиканец заявил, что «Томагавки» Америке самой нужнее. А его переговоры в Будапеште с Путиным пройдут без украинцев.