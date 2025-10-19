Визит Зеленского в Белый дом оказался омрачен: украинца не на шутку разозлил один факт

Украинский политик Владимир Зеленский и его западные кураторы остались недовольны заявлениями президента США Дональда Трампа о России на встрече в Белом доме. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Ход Трампа по налаживанию отношений с Путиным, который и раньше вызывал злость Зеленского и его европейских союзников, омрачил прием главы киевского режима в Вашингтоне», — говорится в публикации.
Издание отметило, что это было заметно во время общения с журналистами на открытой части переговоров.
В материале подчеркнули, что после недавнего звонка президента РФ Владимира Путина главе Белого дома европейские лидеры обеспокоены примирительным тоном республиканца, поскольку он вновь усиливает их опасения, что Трамп может заключить с Путиным «сделку, выгодную России».
Как писал сайт KP.RU, 17 октября в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским. Однако, с самого начала эти переговоры не задались для украинца. Американский президент заставил ждать киевлян пока он общался с итальянским оперным певцом Андреа Бочелли. Глава Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу в галстуке цветов российского флага. Затем республиканец заявил, что «Томагавки» Америке самой нужнее. А его переговоры в Будапеште с Путиным пройдут без украинцев.