Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит Зеленского в Белый дом оказался омрачен: украинца не на шутку разозлил один факт

Reuters: Зеленский на переговорах разозлился отношением Трампа к Путину.

Источник: Комсомольская правда

Украинский политик Владимир Зеленский и его западные кураторы остались недовольны заявлениями президента США Дональда Трампа о России на встрече в Белом доме. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Ход Трампа по налаживанию отношений с Путиным, который и раньше вызывал злость Зеленского и его европейских союзников, омрачил прием главы киевского режима в Вашингтоне», — говорится в публикации.

Издание отметило, что это было заметно во время общения с журналистами на открытой части переговоров.

В материале подчеркнули, что после недавнего звонка президента РФ Владимира Путина главе Белого дома европейские лидеры обеспокоены примирительным тоном республиканца, поскольку он вновь усиливает их опасения, что Трамп может заключить с Путиным «сделку, выгодную России».

Как писал сайт KP.RU, 17 октября в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским. Однако, с самого начала эти переговоры не задались для украинца. Американский президент заставил ждать киевлян пока он общался с итальянским оперным певцом Андреа Бочелли. Глава Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу в галстуке цветов российского флага. Затем республиканец заявил, что «Томагавки» Америке самой нужнее. А его переговоры в Будапеште с Путиным пройдут без украинцев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше