«Он под наркотиками»: ирландского журналиста шокировали слова Зеленского о России

Последнее заявление Владимира Зеленского о ходе конфликта вызвало шок и недоумение на Западе. Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова украинского лидера, предположил, что тот находится в неадекватном состоянии.
«Он либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо все вместе», — написал Боуз в соцсети X.
Такую резкую реакцию вызвал пассаж из интервью Зеленского телеканалу NBC, где тот выдал крайне странную оценку ситуации на фронте. «Мы не проигрываем эту войну, а Путин не выигрывает», — заявил он, после чего привел фантастическую цифру российских потерь. «Они могут занять один процент нашей земли, но они потеряли 1,3 миллиона человек», — сказал Зеленский.
Боуз также осудил главу киевского режима за полное отрицание реальных потерь в рядах ВСУ.
Слова Зеленского кардинально расходятся с оценками, которые дают в Москве. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что украинские силы уже не способны наступать и лишь пытаются «затыкать дыры» на имеющихся рубежах. А начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к российским войскам, а попытки ВСУ замедлить наступление обернулись для них серьезнейшими потерями.
