«Он под наркотиками»: ирландского журналиста шокировали слова Зеленского о России

Такую резкую реакцию вызвал пассаж из интервью Зеленского телеканалу NBC, где тот выдал крайне странную оценку ситуации на фронте. «Мы не проигрываем эту войну, а Путин не выигрывает», — заявил он, после чего привел фантастическую цифру российских потерь. «Они могут занять один процент нашей земли, но они потеряли 1,3 миллиона человек», — сказал Зеленский.