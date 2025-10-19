Саммит в Будапеште назвали большой уступкой от России

Выбор Будапешта для проведения российско-американского саммита является «значительной уступкой» со стороны России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Венгрия — государство-член НАТО, так что, в сущности, это довольно большая уступка со стороны России. Я раньше разговаривала с коллегами — тогда шла речь о Стамбуле, — и они сказали: “Турция не подходит, потому что это страна НАТО”, а теперь встречаются в Венгрии», — заявила Кнайсль.
По словам экс-министра, премьер Виктор Орбан запретил транспортировку оружия через территорию Венгрии, что демонстрирует его «практическую нейтральность». В этом отношении, как отметила Кнайсль, он превзошёл Австрию, которая пропускает через свою территорию военные грузы НАТО.
Экс-министр также подчеркнула, что у Орбана сложились хорошие отношения как с Дональдом Трампом, так и с Владимиром Путиным. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто активно участвует в подготовке саммита.