Саммит в Будапеште назвали большой уступкой от России

«Венгрия — государство-член НАТО, так что, в сущности, это довольно большая уступка со стороны России. Я раньше разговаривала с коллегами — тогда шла речь о Стамбуле, — и они сказали: “Турция не подходит, потому что это страна НАТО”, а теперь встречаются в Венгрии», — заявила Кнайсль.