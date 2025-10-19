Глава Минобороны ФРГ Писториус назвал Северный флот РФ угрозой для НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российский Северный флот представляет потенциальную угрозу для коммуникационных и транспортных маршрутов между странами Североатлантического альянса. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.
По его словам, Москва, располагая подводными лодками с ядерным вооружением, способна наносить удары по целям в Европе. Писториус также обвинил Россию в «милитаризации Арктики» и отметил, что ФРГ и Норвегия намерены противостоять этой угрозе совместными усилиями.
«Мы, например, строим вместе верфь в Бергене и совместно закупаем подводные лодки класса U212CD. Это самые современные неатомные подлодки — передовые немецкие технологии», — добавил министр.
Ранее Писториус заявил, что Германия направит Киеву 2 системы противовоздушной обороны IRIS-T с боеприпасами.