Уиткофф и Кушнер прибудут в Израиль, чтобы сохранить соглашение по Газе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американского посланника по урегулированию конфликта в секторе Газа Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера ожидают в Израиле 20 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
Их визит направлен на сохранение реализации соглашения по сектору Газа, как сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan. Этот приезд происходит на фоне нарушений режима прекращения огня в палестинском анклаве.
Также ранее сообщалось, что на следующей неделе Израиль посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс. -0-