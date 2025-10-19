Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф и Кушнер прибудут в Израиль, чтобы сохранить соглашение по Газе

Их визит направлен на сохранение реализации соглашения по сектору Газа, как сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan. Этот приезд происходит на фоне нарушений режима прекращения огня в палестинском анклаве.

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американского посланника по урегулированию конфликта в секторе Газа Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера ожидают в Израиле 20 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Их визит направлен на сохранение реализации соглашения по сектору Газа, как сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan. Этот приезд происходит на фоне нарушений режима прекращения огня в палестинском анклаве.

Также ранее сообщалось, что на следующей неделе Израиль посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс. -0-

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше