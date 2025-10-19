Зеленский признался, что пытался напроситься на переговоры Путина и Трампа в Будапеште

Напомнил, что в ходе встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп жёстко обозначил свою позицию, потребовав от Украины перейти к переговорам с Россией и отвергнув планы Киева по продолжению боевых действий. При этом американский президент колко подшутил над Зеленским, задав ему неожиданный вопрос о проекте тоннеля под Беринговым проливом, который РФ и США построят вместе. Наблюдатели, в частности французкий политик Флориана Филиппо, отметили, что ситуация в Овальном кабинете воспринималась как насмешка над киевским главарём. Тем не менее после встречи Зеленский заявил, что считает диалог с Россией возможным исключительно с позиции силы, и отверг возможность мирных переговоров в текущей ситуации.