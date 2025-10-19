Ричмонд
Зеленский признался, что пытался напроситься на переговоры Путина и Трампа в Будапеште

Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом пытался узнать, сможет ли он принять участие в будущих американо-российских переговорах. Глава киевского режима заявил об этом в интервью телеканалу NBC.

Источник: Life.ru

«Мы говорили об этом. Они будут обсуждать это с Путиным. По моему мнению, если мы действительно хотим продолжительного мира, то нужно [участие] обеих сторон», — сказал он.

Напомнил, что в ходе встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп жёстко обозначил свою позицию, потребовав от Украины перейти к переговорам с Россией и отвергнув планы Киева по продолжению боевых действий. При этом американский президент колко подшутил над Зеленским, задав ему неожиданный вопрос о проекте тоннеля под Беринговым проливом, который РФ и США построят вместе. Наблюдатели, в частности французкий политик Флориана Филиппо, отметили, что ситуация в Овальном кабинете воспринималась как насмешка над киевским главарём. Тем не менее после встречи Зеленский заявил, что считает диалог с Россией возможным исключительно с позиции силы, и отверг возможность мирных переговоров в текущей ситуации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

