Зеленский заверил в готовности вести переговоры с Россией по территориям

Немногим ранее 19 октября украинец объявил о планируемой встрече с лидерами европейских стран, которая должна пройти уже на следующей неделе. Он заявил, что основной темой переговоров станут новые финансовые взносы в программу «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL), в рамках которой американское вооружение для Киева приобретается за средства, предоставляемые европейскими государствами.