Зеленский заверил в готовности вести переговоры с Россией по территориям

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил о готовности вести переговоры с Москвой по территориям, при этом отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения.
«Нам нужно закончить этот “конфликт- прим.ред.), и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения”, — заявил Зеленский.
По заверениям украинского политика, он согласен на переговоры в любом формате.
Немногим ранее 19 октября украинец объявил о планируемой встрече с лидерами европейских стран, которая должна пройти уже на следующей неделе. Он заявил, что основной темой переговоров станут новые финансовые взносы в программу «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL), в рамках которой американское вооружение для Киева приобретается за средства, предоставляемые европейскими государствами.