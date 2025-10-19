Ричмонд
Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на «напряженной» встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять российские условия, пишет FT со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Американский лидер указал своему собеседнику, что в противном случае киевский режим будет «уничтожен».

В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча «прошла плохо». Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.

После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.

