Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ

Американский лидер указал своему собеседнику, что в противном случае киевский режим будет «уничтожен».
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча «прошла плохо». Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.