Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ

В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча «прошла плохо». Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.