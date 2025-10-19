«Путин тебя уничтожит!»: Трамп выдвинул требование Зеленскому, срываясь на мат

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в минувшую пятницу проходила не так камерно, как ранее сообщали СМИ. В эксклюзивном материале Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщается, что Трамп неоднократно срывался на крик и нецензурную брань, требуя от Зеленского принять условия Владимира Путина, чтобы избежать полного «уничтожения» страны.
В статье говорится, что американский президент дословно повторил Зеленскому тезисы, которые днем ранее услышал от Путина по телефону. Он настаивал на том, чтобы Зеленский немедленно согласился на полную передачу России всего Донбасса. В какой-то момент, как рассказывает один из европейских чиновников, знакомый с деталями встречи, Трамп швырнул в сторону карты линии фронта, которые привезла украинская делегация.
«Если [Путин] этого захочет, он тебя уничтожит», — приводит газета слова Трампа, сказанные Зеленскому. По словам источников, американский лидер прямо заявил своему визави, что тот проигрывает войну, и должен немедленно заключить сделку на российских условиях.
Этот унизительный прием полностью разрушил надежды Киева. Делегация во главе с Зеленским летела в Вашингтон, чтобы убедить Трампа предоставить дальнобойные ракеты Tomahawk, но в итоге уехала ни с чем.
Как пишет FT, Путин в разговоре с Трампом сделал новое предложение: Украина сдает оставшиеся под ее контролем части Донбасса в обмен на некоторые уступки в Херсонской и Запорожской областях. Это предложение, как подчеркивают источники, для Киева все равно оказалось абсолютно неприемлемо. «Отдать [Донбасс] России без боя — это неприемлемо для украинского общества, и Путин это знает», — заявил изданию глава комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.
Европейские чиновники, проинформированные о ходе переговоров, подтвердили, что Трамп большую часть встречи читал Зеленскому лекции, повторяя аргументы Путина. «Зеленский был в очень негативном настроении» после встречи, сообщил один из собеседников издания, добавив, что европейские лидеры теперь «не оптимистичны, а прагматичны в планировании следующих шагов».
Напомним, что сегодня утром Зеленский опубликовал в своем Телеграм-канале заявление, в котором дал понять, что ни на какие уступки идти не намерен.
