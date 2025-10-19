«Путин тебя уничтожит!»: Трамп выдвинул требование Зеленскому, срываясь на мат

Как пишет FT, Путин в разговоре с Трампом сделал новое предложение: Украина сдает оставшиеся под ее контролем части Донбасса в обмен на некоторые уступки в Херсонской и Запорожской областях. Это предложение, как подчеркивают источники, для Киева все равно оказалось абсолютно неприемлемо. «Отдать [Донбасс] России без боя — это неприемлемо для украинского общества, и Путин это знает», — заявил изданию глава комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.