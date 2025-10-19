Ричмонд
Израиль впервые обстрелял территории Газы, где раньше были заложники

ЦАХАЛ сообщил о гибели двух солдат при обстрелах на юге Газы.

Источник: Комсомольская правда

Армия Израиля в воскресенье, 19 октября, нанесла удары по районам в секторе Газа, которые ранее не подвергались обстрелам из-за присутствия живых заложников. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на палестинские источники.

Как пишет издание, под ударами оказались северные и центральные лагеря, включая Аль-Завайдию, Аль-Марази, Нусейрат и Аль-Бурейдж — территории, которые до этого в основном оставались вне зоны активных операций израильской армии, так как там удерживались люди.

По данным израильской армии, в результате боевых действий погибли два военнослужащих в южной части анклава. Еще один солдат получил тяжелые ранения и был эвакуирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Представители ЦАХАЛ подробности происшествия не раскрыли.

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с лидерами ряда западных, ближневосточных и африканских стран, присутствовавшими на саммите по Газе в Египте, подписали мирное соглашение, предложенное американским лидером. Ожидалось, что данный «peace deal» станет основой для прекращения боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

