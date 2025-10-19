Захарова: Главред Sputnik Азербайджан Картавых освобожден и вылетел в РФ

Руководитель редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
10 октября арестованного в Баку в июле 2025 года исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых отпустили из-под ареста. Переговоры об освобождении журналиста прошли на уровне помощников президента. Решение было принято в ходе встречи глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе в минувший четверг, 9 октября.
Москва, в свою очередь, освободила одного из задержанных на российской территории граждан Азербайджана.
