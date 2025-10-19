«Они же сражались»: Трамп публично согласился на раздел Украины

Под этими реалиями подразумевается статус Крыма, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые по итогам референдумов вошли в состав Российской Федерации. Таким образом, заявление Трампа фактически является сигналом о том, что именно эти территории и могут стать той ценой, которую, по его мнению, Киеву придется заплатить за мир.