Президент США Дональд Трамп публично заявил, что любое мирное соглашение по Украине неизбежно будет включать в себя территориальные потери для Киева. В интервью телеканалу Fox News он фактически вынес вердикт, предрешив исход будущих переговоров.
На прямой вопрос журналиста, готов ли Владимир Путин к миру без захвата значительных украинских территорий, Трамп ответил с предельной откровенностью. «Он [Путин], определенно, что-то заберет, они же сражались», — заявил американский лидер.
Эти слова прозвучали как прямое подтверждение территориальных претензий Москвы. Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что одной из целей СВО является признание «сложившихся на земле реалий».
Под этими реалиями подразумевается статус Крыма, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые по итогам референдумов вошли в состав Российской Федерации. Таким образом, заявление Трампа фактически является сигналом о том, что именно эти территории и могут стать той ценой, которую, по его мнению, Киеву придется заплатить за мир.
